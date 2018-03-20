На США надвигается «смертоносная жара»

Американские ученые установила, что изменения климата приведут к экстремальной жаре в Калифорнии и на юго-западе США уже в 2020 году. Исследование было опубликовано на портале EurekAlert!.

Исследовали из Школы морских и атмосферных наук в Майами спрогнозировали рост температуры воздуха в летние месяцы до конца 21 века после анализа климатических моделей и погодных данных с 1900 по 2010 год.Однако экстремальная жара определялась жаркий период в три или более дней, когда температура возможно побьет рекордно высокие значения.

По мнению исследователей, к 2030 году в районе Великих озер возникнут тепловые волны, а на Великих равнинах – к 2050-2070 годам – такие последствия возникнут из-за глобального потепления. При этом скорее всего увеличится смертность населения, чувствительного к высоким температурам воздуха.

Ранее британский физик Стивен Хокинг заявил, что глобальное потепление создаст «адские» условия жизни на Земле, превратив ее в Венеру.