Россиянам могут разрешить анонимно передавать в госорганы видео о нарушениях

Тайные преступления на дорогах станут явными: россияне смогут фиксировать любые нарушения на фото и видео и анонимно передавать эти данные в госорганы. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Андрей Максимов.

Законопроект сейчас готовится в правительстве. Законопроект предполагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях — эти поправки предполагают наделить граждан правом фиксировать нарушения ПДД на видео и фото.

Для такого гражданского контроля власти разработают специальное приложение, которое можно будет скачать с портала госуслуг. Личность передавшего записи будет видна только правоохранителям и суду.

«Некоторые тяжкие нарушения на дорогах являются преступлениями, и использование видеофиксации для доказательства совершения преступления в суде, конечно, нужно», - отметил Максимов.

Фактически каждый пользователь получит статус свидетеля. Отправителю гарантирована безопасность, однако если кто-то захочет сфальсифицировать данные, уйти от ответственности ему не удастся.

Проект закона депутаты могут рассмотреть уже на весенней сессии Госдумы. Авторы нововведений предполагают, что изменения в итоге затронут не только КоАП, но и другие законы, в том числе Уголовный кодекс РФ.