Сергей Бодров снимет фэнтези про кунг-фу

Российский режиссер Сергей Бодров-старший совместно с кинокомпанией Goldfinch Neon будет работать над фэнтези про кунг-фу, сообщает ScreenDaily.

Картина с рабочим названием «Три меча мастера Чана» станет первой из четырех фильмов, которые есть в планах компании.

Из подробностей пока известно только то, что действие будет разворачиваться в Китае и Восточной Азии XVII века.

Гонконгская Goldfinch Neon является азиатским подразделением британской кинокомпании Goldfinch Studios.