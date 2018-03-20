Сергей Бодров снимет фэнтези про кунг-фу
Бодров-старший снимет фильм с рабочим названием «Три меча мастера Чана».
Фото: Natalya Loginova / Russian Look / Globallookpress
Российский режиссер Сергей Бодров-старший совместно с кинокомпанией Goldfinch Neon будет работать над фэнтези про кунг-фу, сообщает ScreenDaily.
Картина с рабочим названием «Три меча мастера Чана» станет первой из четырех фильмов, которые есть в планах компании.
Из подробностей пока известно только то, что действие будет разворачиваться в Китае и Восточной Азии XVII века.
Гонконгская Goldfinch Neon является азиатским подразделением британской кинокомпании Goldfinch Studios.