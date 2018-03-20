США вводят пошлины на товары из Китая
В число облагаемых антидемпинговыми сборами товаров входят около 100 наименований китайской продукции.
Фото: Olivier Douliery / CNP / Globallookpress
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен ввести пошлины на китайские товары на сумму 60 млрд долларов к 23 марта, сообщает The Washington Post.
По данным издания, изначально Трампу предоставили план по введению регулярных пошлин в размере 30 млрд долларов, но американский лидер распорядился увеличить эту сумму в два раза.
Под пошлинные сборы попадут около ста наименований китайской продукций, которые, по мнению США, производятся на основе похищенных у американцев технологий, составляющих коммерческую тайну.
Отмечается, что изначально антидемпинговых пошлины не будут взиматься с продукции КНР, ввозимой из Канады и Мексики.