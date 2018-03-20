Венесуэла погасила 1,5 млрд долларов долга перед «Роснефтью»

Венесуэла в 2017 году погасила 1,5 млрд долларов долга перед «Роснефтью», эти средства компания предоставила в 2014 году в качестве предоплаты за поставку нефти, следует из презентации компании. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в 2014 году объем предоплат составил 4 млрд долларов, а в 2016 году было погашено 270 млн долларов. Таким образом, на конец 2017 года задолженность снизилась до 2,24 млрд долларов.

«Мы получили двукратное снижение в 2017 году. Погашение идет по графику», - сказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.

На конец февраля 2018 года российская компания уже получила 50% суммы от общего долга PDVSA в 6,5 млрд долларов, отметил вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро. По его словам, возврат предусмотрен до 2020 года и проблем в получении от Венесуэлы возврата предоплат компании не видит.

«Мы выдали Венесуэла в качестве предоплат $6,5 млрд, к концу февраля мы уже получили более $3,26 млрд. Все деньги возвращаются в соответствии с контрактными обязательствами», - подчеркнул Касимиро.

«Роснефть» - один из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Российская компания реализует совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле с государственной нефтегазовой компанией страны PDVSA.