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Звезда «Секса в большом городе» хочет возглавить Нью-Йорк

Наталья Вальханская
06:28 20.03.2018
Синтия Никсон намерена выдвигаться от Демократической партии США на пост губернатора штата.
Звезда «Секса в большом городе» хочет возглавить Нью-Йорк
Фото: Cheriss May / ZUMAPRESS / Globallookpress

Актриса и общественный деятель Синтия Никсон, которая в сериале «Секс в большом городе» сыграла роль одной из главных героинь - Миранды, заявила о намерении побороться за звание кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк.

Никсон намерена выдвигаться от Демократической партии США.

«Я люблю Нью-Йорк и сегодня заявляю о выдвижении моей кандидатуры на пост губернатора», - написала Никсон в своем Twitter.

51-летняя актриса заявила, что основная причина, по которой люди будут голосовать за нее, является ее желание расширить доступность образования.

Никсон также выступает за легализацию однополых браков, за улучшение системы здравоохранения и работы метрополитена.

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