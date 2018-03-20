Звезда «Секса в большом городе» хочет возглавить Нью-Йорк

Актриса и общественный деятель Синтия Никсон, которая в сериале «Секс в большом городе» сыграла роль одной из главных героинь - Миранды, заявила о намерении побороться за звание кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк.

Никсон намерена выдвигаться от Демократической партии США.

«Я люблю Нью-Йорк и сегодня заявляю о выдвижении моей кандидатуры на пост губернатора», - написала Никсон в своем Twitter.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.

51-летняя актриса заявила, что основная причина, по которой люди будут голосовать за нее, является ее желание расширить доступность образования.

Никсон также выступает за легализацию однополых браков, за улучшение системы здравоохранения и работы метрополитена.