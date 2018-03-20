Apple выпустит iPhone X в новом цвете
Золотой iPhone X должен обеспечить высокий уровень продаж смартфона в Китае, заявил русскоязычный инсайдер Вениамин Гескин.
Фото: Ben Geskin / Twitter
Как рассказал известный русскоязычный инсайдер Вениамин Гескин в Twitter, Apple собирается расширить линейку iPhone X новой моделью в золотой расцветке.
Гескин опубликовал фотографию лотка SIM-карты соответствующего цвета.
Еще в конце августа 2017 года стало известно, что флагманский смартфон будет выпускаться в трех цветах. Однако в настоящее время он доступен только в серебристом и сером цвете.
Вскоре появится смартфон в цвете под названием «Blush Gold» - цвет темного розового золота. По предварительным данным, американская компания представит свою золотую новинку на презентации 27 марта.
Напомним, вместе с iPhone X был презентован iPhone 8, который сразу получил корпус золотистого цвета.