Путин проведет «прямую линию» после инаугурации

Владимир Путин проведет «прямую линию» после официального вступления в должность президента. Об этом «Известиям» рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Отмечается, что точная дата инаугурации пока неизвестна, но по закону церемония должна состояться не позднее, чем на 30-й день после объявления официальных итогов голосования.

Выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает, набрав 76,68% голосов.

«Прямая линия» проводится с 2001 года. Президент в прямом эфире отвечает на вопросы населения. Последние несколько лет мероприятие проводилось в апреле, но в прошлом году было перенесено на июнь. Предыдущая «Прямая линия» длилась почти четыре часа. За это время российский лидер ответил на более 70 вопросов.