Пушков ответил на обвинения в адрес РФ о подрыве американо-саудовских отношений

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на обвинения Вашингтона в адрес Москвы о подрыве в отношениях между США и Саудовской Аравией.

«Всему миру известно, что черная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала вовсе не из-за России, а из-за политики самих США. Да, совсем плохи дела их на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России», - написал сенатор в своем Twitter - аккаунте.

Ранее высокопоставленный сотрудник американской администрации обвинил Россию в том, что она подрывает отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией с помощью поставок оружия и обещания помощи Ирану. В ближайшее время Госдеп США планирует связаться с Эр-Риядом, чтобы доказать, что Москва пытается «развернуть ситуацию в свою пользу.