Цукерберг потерял $6 млрд из-за скандала с утечкой данных в Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял несколько миллиардов долларов из-за резкого снижения цены акций своей компании. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Как отмечается в материале, по итогам закрытия торговой сессии цена акций Facebook рухнула почти на 7%. Таким образом, состояние Цукерберга сократилось на сумму примерно в 6 миллиардов долларов.

Резкое падение стало следствием скандала, в ходе которого социальную сеть обвинили в «сливе» личных данных 50 миллионов пользователей. Этой информацией воспользовалась британская аналитическая компания Cambridge Analytica, чтобы «прицельно» продавать политическую рекламу в социальных сетях.

По данным СМИ, ряд высокопоставленных сотрудников Facebook имел связи с компанией Cambridge Analytica. Аналитическое агентство якобы было тесно связано со штабом президента США Дональда Трампа, и в теории могло использовать «слитые» данные в ходе президентской гонки, чтобы влиять на избирателей в пользу тогда еще кандидата в президенты США.