Министерство иностранных дел России назвало спекулятивным и бездоказательным заявление Совета Евросоюза по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщается на сайте МИД.

19 марта Совет ЕС по иностранным делам сообщил, что очень серьезно воспринял позицию Великобритании в расследовании инцидента в Солсбери, где отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

«Посвященное этой теме заявление Совета ЕС по иностранным делам от 19 марта с.г., несмотря на попытки есовцев соблюсти некое подобие баланса, основано на британской версии произошедшего и, как следствие, страдает той же спекулятивностью и бездоказательностью оценок», - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в документе не говорится о том, что британская сторона не направила Москве никакой информации по обстоятельствам дела, отказалась «совместно расследовать инцидент, взаимодействовать на двусторонней основе в рамках ОЗХО, или через Организацию в целом. Помимо всего прочего, в России не разрабатывают и не хранят отравляющие вещества «Новичок».

В тоже время на Смоленской площади считают, что следователям из Британии стоит «провести проверку в лаборатории оружия массового поражения в британском Портон-Дауне».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском городе Солсбери. Они остаются в больнице в тяжелом состоянии.