Россия и Китай помешали Западу обсудить «права человека в Сирии» на Совбезе в ООН

Совет Безопасности ООН принял решение не включать в повестку дня обсуждение «прав человека в Сирии». С инициативой включить этот пункт выступили США и их союзники, однако им не удалось собрать девять голосов, необходимых для процедурного решения, передает ТАСС.

Восемь государств, входящие в Совет безопасности ООН, проголосовали за обсуждение «прав человека в Сирии», в том числе США, Великобритания, Франция, Польша, Швеция и другие. Однако Россия, Китай, Боливия и Казахстан отказались поддержать инициативу. Еще три страны воздержались. Таким образом, западные государства не смогли собрать девять голосов, необходимых для принятия процедурного решения.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин пояснил, что права человека не являются предметом обсуждения для Совета безопасности ООН, для этого в организации есть другая структура – Совет по правам человека.

«Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом в повестке дня Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека. Одно лишь присутствие господина Раада аль-Хусейна в Нью-Йорке не является убедительной причиной для того, чтобы он выступал с брифингом в Совете Безопасности», - отметил Кузьмин.

Позицию России поддержали представители Китая. Как отметил участник делегации КНР, перед Советом безопасности ООН стоит задача поддерживать безопасность в мире, и нет смысла подталкивать эту структуру к обсуждению прав человека, поскольку такое обсуждение стало бы вторжением в юрисдикцию Совета по правам человека в Женеве.