Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме во Владивостоке

Четыре человека стали жертвами пожара в частном жилом доме во Владивостоке, пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Приморскому краю.

Возгорание произошло в понедельник поздно вечером. Пожарные прибыли на место ЧП спустя семь минут после вызова, но к этом времени дом уже был полностью объят пламенем. Общая площадь пожара составила около 70 квадратных метров. В тушении приняли участие 36 человек и 11 единиц техники.

Пожарным удалось вывести из огня четырех человек, еще семеро были эвакуированы. В сгоревшем доме находился приют для бездомных.