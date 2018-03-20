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Наблюдатель из США заявил, что выборы в РФ полностью соответствовали международным нормам

Вадим Синицын
03:44 20.03.2018
Адвокат из Теннеси Клайн Пренстон посетил несколько избирательных участков и избирательную комиссию в Москве. По итогам наблюдений он был вынужден признать, что выборы в РФ состоялись максимально открыто и честно.
Фото: Hristo Rusev / ZUMAPRESS / Globallookpress

Наблюдатель из США Клайн Пренстон дал оценку уровню открытости выборов президента России, которые состоялись 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский адвокат из штата Теннеси смог посетить несколько избирательных участков в разных городах, в том числе в Севастополе, Владимире, Суздале и Лесном, а также посетили избирательную комиссии в столице России.

«Выборы были честными, открытыми и заслуживающими доверия, они прошли в соответствии с международными нормами», - признал Клайн Пренстон.

Наблюдатель из США добавил, что результаты волеизъявления россиян «были корректными», и победа Владимира Путина является явным знаком доверия, которое оказывает российское общество его политике. Престон также добавил, что явка на американских выборах в 2016 году была ниже, чем на нынешних российских.

Владимир Путин победил на выборах главы государства. За него отдали свои голоса 76,68% избирателей. На втором месте оказался представитель КПРФ Павел Грудинин с 11,78% голосов, на третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за него отдали свои голоса 5,65%изирателей. Четвертое место заняла Ксении Собчак с результатом в 1,68%.

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