ВСУ обстреляли территорию ДНР из зенитных установок

Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня, открыв стрельбу по поселку Красный Октябрь на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«В 21.35 ВСУ открыли огонь из зенитных установок, произведено 40 выстрелов, а также из крупнокалиберного стрелкового оружия по направлению Новогригоровка — Красный Октябрь», - приводит РИА Новости его слова.

Напомним, в ночь на 5 марта в Донбассе начало действовать новое перемирие, договоренности по которому были достигнуты 2 марта на заседании Контактной группы.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.