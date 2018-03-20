Президент Палестины назвал посла США в Израиле «сыном собаки»

Лидер Палестины Махмуд Аббас дал резкую оценку деятельности посла Соединенных Штатов Америки в Израиле Дэвида Фридмана. Свое мнение Аббас озвучил в ходе выступления перед единомышленниками из движения ФАТХ, передает РИА Новости.

«Посол Америки в Тель-Авиве, поселенец и сын собаки, говорит, что это их земля, а мы говорим, что поселения строятся на палестинской земле», - заявил палестинский лидер.

Обострение отношений между США и Палестиной началось после того, как американский президент Дональд Трамп в одностороннем порядке признал Иерусалим столицей Израиля без учета интересов Палестины и велел перенести в этот город американское посольство. Эти действия вызвали резкую реакцию отторжения во многих арабских странах Ближнего востока.

В итоге Палестина отказалась сотрудничать с США по любым вопросам, в том числе по ближневосточному урегулированию. Об этом во время встречи в Кремле Владимиру Путину сказал глава автономии Махмуд Аббас. Он также подчеркнул, что отныне разговор с Вашингтоном будет строиться только в многостороннем формате, и попросил Москву выступать посредником при общении с Белым домом.