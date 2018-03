Впервые в истории: беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил человека в США

Беспилотная машина компании Uber насмерть сбила женщину в американской Аризоне. Об этом сообщает The New York Times. ДТП произошло в городе Темпе.

На данный момент это первый и единственный зафиксированный случай дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом и участием беспилотного автомобиля. Известно, что на момент наезда на пешехода в салоне автомобиля находился водитель, однако само транспортное средство передвигалось в автоматическом режиме без участия человека.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.