Опубликованы кадры пожара на рынке в Ульяновске

На востоке Ульяновска произошел пожар на рынке. Кадры возгорания выкладывают в Сеть очевидцы.

ЧП случилось в понедельник вечером на улице Тюленева в Новом городе. Произошло возгорание здания из легких металлоконструкций размером 30х15 метров. В результате происшествия никто не пострадал.

На место инцидента оперативно прибыли 10 единиц техники и 23 пожарных. В настоящее время пламя потушено.