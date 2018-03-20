В Раде покажут «шокирующее видео» с участием Савченко

Украинский парламент намерен снять с Надежды Савченко депутатскую неприкосновенность, причем на посвященном этому вопросу заседанию Рады будет показано «шокирующее видео». Об этом заявила представитель президента Порошенко в парламенте Ирина Луценко.

Вопрос о лишении Савченко неприкосновенности будет рассматриваться в среду. Луценко отметила, что на повестке будут стоять три вопроса, среди которых не только снятие неприкосновенности с Савченко, но еще арест и задержание, причем партия «Блок Петра Порошенко» будет голосовать за все три.

«В среду будет рассматриваться вопрос в Комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП будет голосовать за все три позиции — снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокирует все общество», - заявила представительница Порошенко.

Кроме того, Луценко заявила, что все последние события, включая обвинение Савченко в намерении «расстрелять Раду из минометов», дело Рубана, который якобы ввозил на Украину оружие для производства терактов, а также сомнительное голосование за закон о «реинтеграции» Донбасса – якобы звенья одной цепи. За всем этим, разумеется, стоит Россия и Путин, заключила представитель Порошенко в Раде.