Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти

Ученые из Финляндии провели исследование, с помощью которого установили вещество, которое прямо влияет на снижение риска преждевременной смерти. Об этом сообщает научный портал Eurekalert.

Речь идет о жирных кислотах омега-6, в частности, о линолевой кислоте. Это полиненасыщенная жирная кислота, и ее наличие в организме снижает риск преждевременной смерти на 43%.

Для получения этой информации ученые наблюдали группу из 2480 людей, которым в период с 1984 по 1989 год было от 42 до 60 лет. Исследователи следили за их показателями на протяжении многих лет. В последующие годы 1143 человека из 2480 наблюдаемых ушли из жизни. Их разделили на пять групп в зависимости от уровня содержания линолевой кислоты в организме.

Выяснилось, что риск преждевременной смерти в группе, которая обладала самым высоким содержанием линолевой кислоты, меньше на 43%, чем в группе с низким ее содержанием. Примерно такую же закономерность ученые увидели в отношении людей, которые ушли из жизни от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, чтобы снизить риск преждевременной смерти, необходимо поддерживать высокий уровень линолевой кислоты в организме. Много ее содержится в орехах и растительных маслах.