Исландия может бойкотировать ЧМ-2018 по футболу

Правительство Исландии может бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет icenews.is.

Отмечается, что это может быть сделано в знак солидарности с Великобританией.

Глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон заявил, что решение об отмене поездки в Россию еще не принято, однако данный шаг обсуждается в правительстве страны. При этом возможный бойкот может коснуться официальных делегаций, но не распространится на исландских футболистов.

Напомним, что 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в ТЦ Maltings в Солсбери. Дело рассматривается как покушение на убийство. Британские власти обвиняют в организации преступления Россию, не предоставив при этом никаких доказательств.