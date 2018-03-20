Жители Киева спасли площадь Льва Толстого от «декоммунизации»

Жители украинской столицы отказались поддержать переименование площади Льва Толстого в Киеве. Результаты обсуждений опубликованы на официальном сайте администрации города.

Тем не менее, голосование прошло «на грани». Против переименования площади, названной в честь великого русского писателя, выступили 1813 человек, за – 1279. Стоит отметить, что вопрос о переименовании площади поднимается не впервые, и вполне вероятно, что рано или поздно «декоммунизаторы» добьются своего.

Масштабная кампания по «декоммунизации» началась на Украине после государственного переворота в 2014 году. За прошедшие годы украинские власти успели переименовать сотни населенных пунктов и десятки тысяч улиц, площадей и других объектов.

В феврале этого года директора Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что «декоммунизация», в целом, завершена. Впрочем, на Украине сразу же призвали приступить к тотальной «дерусификации», чтобы закрепить «успех».