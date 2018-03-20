Трамп анонсировал введение смертной казни для наркоторговцев

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил радикально ужесточить наказание для наркоторговцев, сделав его «максимально жестким». Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил американский лидер во время выступления в штате Нью-Гэмпшир, где проблема наркомании стоит достаточно остро, наказание для торговцев запрещенными веществами необходимо уточнить вплоть до смертной казни.

«Если мы не будем более жесткими с наркоторговцами, мы просто будем терять время. Эта жесткость включает в себя смертную казнь», - сказал президент США.

Трамп аргументировал необходимость введения смертной казни против наркоторговцев тем, что существующее наказание не соответствует вреду для общества, который они приносят. Он подчеркнул, что наркоторговцы своей деятельностью разрушают тысячи жизней, а наказывают их всего лишь «месяцем или годом тюрьмы».