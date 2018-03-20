Facebook уличили в «сливе» данных 50 миллионов пользователей

Социальная сеть Facebook начала собственное расследование по поводу возможной связи сотрудников с компанией Cambridge Analytica, причастной к утечке персональных данных 50 миллионов пользователей.

Как сообщает CNN, компания была тесно связана с предвыборным штабом Дональда Трампа 2016 года, а полученные ею данные теоретически могли быть использованы в ходе президентской гонки в США и избрания главы Белого дома.

По информации руководства Facebook, сотрудник корпорации Джозеф Канселлор и Александр Коган являются создателями фирмы Global Science Research, которая якобы незаконно предоставляла данные платформе Cambridge Analytica.

Эта компания обладает информацией о нескольких десятках миллионов аккаунтов, собранной с помощью приложения для, которое преподносилось пользователям, как программа-составитель «психологического портрета».