Бортко о словах Макаревича: Пусть посмотрит на меня – хорошего, русского человека

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко отреагировал на комментарий лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о россиянах. Свое мнение он высказал в интервью RT.

Бортко отметил, что Макаревич является хорошим композитором, однако не согласен с его политическими убеждениями, а также с противоречивым высказыванием музыканта.

«Если он хочет посмотреть на веселого и замечательного человека, пусть посмотрит на меня. Я замечательный, веселый, хороший русский человек. И я думаю, что таких, как я, много», - приводит агентство его слова.

Ранее Андрей Макаревич после своей поездки по США написал у себя в Facebook, что американцы «спокойнее и добрее» россиян. Он также ответил на реплику одного из комментаторов данного поста о госпропаганде в России. По словам артиста, в нашей стране «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».