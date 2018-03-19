IBM показала самый маленький в мире компьютер

На конференции компьютерной корпорации IBM Think 2018 был представлен чип, размером с крупную гранулу соли. Об этом сообщает портал Mashable.

Компьютерный чип таких размеров обладает вычислительной мощностью, сравнимой с x86 1990 года. По данным издания, его себестоимость составит около десяти центов – чуть меньше шести рублей.

Предполагается, что крошечный чип сможет подвергать данные анализу и контролю, а также сортировать их. Его можно будет использовать для отгрузки товаров, контроля складских операций и десятков других задач. В компании заявляют, что подобные чипы можно будет внедрить практически в любые предметы, даже самые обычные.

В данный момент неизвестно, когда IBM намерена запустить свою новинку в серийное производство. В данный момент чип все еще подвергается инженерным тестам.