Трамп и наследный принц Саудовской Аравии обсудят, как заставить Россию «заплатить за Сирию»

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен обсудить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманов, каким образом можно «заставить Россию заплатить» за поддержку Ирана и Сирии. Об этом заявил представитель администрации президента США, передает РИА Новости.

Как уточнил источник, встреча руководителей США и Саудовской Аравии должна пройти во вторник. Стороны обсудят «зверства режима Асада» и «дестабилизирующую» роль Ирана в регионе, разумеется, включив в контекст обсуждения и Российскую Федерацию.

«Дискуссия сосредоточится на том, как совместно заставить Россию заплатить за свою деятельность в Сирии и за поддержку распространения иранских ракет в Йемен. Все это влечет риск углубления этих кризисов и может привести к большой катастрофе в регионе», - сказал представитель администрации США.

Ранее стало известно, что в Штатах вступили в силу новые антироссийские санкции. Они были приняты в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР.