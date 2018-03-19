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Макаревич ответил на нападки после слов о «злобных дебилах»

Андрей Аркадьев
23:33 19.03.2018
Артист в комментарии к своей записи написал, что в России «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».
Макаревич ответил на нападки после слов о «злобных дебилах»
Фото: Anatoly Lomokhov/ Globallookpress

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью НСН рассказал, что не понимает, почему его реплика о россиянах вызвала такую бурную реакцию.

Ранее музыкант, находящийся сейчас в США, написал на своей странице в Facebook, что во время путешествия удивился, насколько американцы «спокойнее, веселее и добрее» его соотечественников. В комментарии к посту он добавил, что пропаганда в России превращает «людей в злобных дебилов».

Артист написал, что три года назад не замечал такой разницы, и пришел к выводу, что с россиянами «происходит что-то ужасное». Музыкант отметил, что не видит в своем комментарии е ничего вопиющего и удивился, что его слова вызвало такую бурную реакцию в России.

По словам Макаревича, никаких провокаций в свой адрес по поводу противоречивой реплики он не заметил, поскольку сейчас находится в США.

«На меня никто не накидывается. Я на противоположной стороне Земного шара, работаю с большим удовольствием», - рассказал он.

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