Макаревич ответил на нападки после слов о «злобных дебилах»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью НСН рассказал, что не понимает, почему его реплика о россиянах вызвала такую бурную реакцию.

Ранее музыкант, находящийся сейчас в США, написал на своей странице в Facebook, что во время путешествия удивился, насколько американцы «спокойнее, веселее и добрее» его соотечественников. В комментарии к посту он добавил, что пропаганда в России превращает «людей в злобных дебилов».

Артист написал, что три года назад не замечал такой разницы, и пришел к выводу, что с россиянами «происходит что-то ужасное». Музыкант отметил, что не видит в своем комментарии е ничего вопиющего и удивился, что его слова вызвало такую бурную реакцию в России.

По словам Макаревича, никаких провокаций в свой адрес по поводу противоречивой реплики он не заметил, поскольку сейчас находится в США.

«На меня никто не накидывается. Я на противоположной стороне Земного шара, работаю с большим удовольствием», - рассказал он.