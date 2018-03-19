СМИ обнародовали переписку летчика ВСУ, обвиненного в крушении Boeing

Интернет-издание «НикВести» выложило личную переписку бывшего военного пилота Вооруженных сил Украины и предполагаемого виновника крушения Boeing-777 на Украине в июле 2014 года, накануне совершившего самоубийство.

В переписке от 21 февраля он жалуется своему собеседнику на жизнь, на работу и на тяжелые отношения с губернатором Николаевской области Алексеем Савченко, за отставку которого он собирался подписать петицию.

«Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять...» — писал Волошин.

В этой же переписке он говорит, что суицидальные мысли не оставляют его уже на протяжении недели.

О самоубийстве 29-летнего Волошина стало известно 18 марта. Рядом с ним был обнаружен пистолет без номера. На место происшествия сразу приехала машина Скорой помощи, однако спасти Владислава не удалось.

На Украине по данному факту было заведено уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

Предполагается, что молодой человек мог покончить с жизнью из-за своего тяжелого финансового положения.