Трамп не собирается поздравлять Путина с переизбранием

Для администрации лидера Соединенных Штатов победа Владимира Путина на президентских выборах не стала сюрпризом.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил представитель Белого дома Хоган Гидли, добавив, что США будут продолжать развивать отношения с Российской Федерацией, особенно в тех областях, где это необходимо в интересах обеих стран. Но при этом Вашингтон будет следить за тем, чтобы Москва не угрожала американской национальной безопасности.

Гидли также отметил, что Трамп не намерен поздравлять Путина с победой на президентских выборах по телефону.

Напомним, Путин победил на выборах главы государства. За него отдали свои голоса 76,68% избирателей. На втором месте оказался представитель КПРФ Павел Грудинин с 11,78% голосов, на третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за него отдали свои голоса 5,65%изирателей. Четвертое место заняла Ксении Собчак с результатом в 1,68%. Григорий Явлинский оказался с 1,05% оказался на пятом месте. Борис Титов набирал 0,76%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.