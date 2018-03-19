Перестаньте нас оскорблять – Захарова ответила на скандальное заявление Макаревича

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление музыканта Андрея Макаревича, который заявил, что россияне превращаются в «злобных дебилов».

«Все, кто еще захочет назвать россиян “злобными” или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ “генетическим отребьем”, набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять – права такого не имеете!» – написала Захарова в Facebook.

Напомним, на своей странице в социальной сети лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал о поездке в США. Он заявил, что американцы спокойнее, веселее и добрее россиян. Также он заявил одному из комментаторов его поста, что ему кажется, будто в России «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который превращает людей в злобных дебилов».