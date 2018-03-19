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Дудь нашел способ сбрить Грудинину усы

дарья михалина
21:57 19.03.2018
Теперь каждый пользователь Интернета сможет самостоятельно побрить кандидата в президенты от КПРФ.
Фото: Anton Belitsky / Globallookpress

Видеоблоггер и журналист Юрий Дудь предложил интернет-пользователям разрешить его спор с кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым и «побрить» одного их них.

Напомним, что 6 февраля в передаче «вДудь» Дудь и Грудинин заключили пари: Грудинин пообещал сбрить усы в том случае, если на выборах он получит менее 15% голосов. Если же за него проголосуют более 15 % избирателей, тогда Дудь обязуется побриться наголо.

На президентских выборах, прошедших 18 марта, кандидат в президенты от КПРФ набрал лишь 11,77 % голосов. Однако усы он так и не сбрил.

Тогда видеоблоггер решил напомнить Грудинину об обещании и выставил в свой Twitter фотографию бритвенного станка.

Но и после подобного напоминания Грудинин не поспешил расстаться с усами.

«Мы с Юрием Дудем обязательно встретимся. И как только он на камеру скажет, что считает эти выборы честными, я сразу при нем побреюсь», – заявил он.

Блоггер отреагировал мгновенно, разместив в своем Twitter ссылку на игру на сайте sports.ru. В ней можно «лишить» Грудинина усов или сделать Дудя лысым. Кого именно «брить» - решать пользователям.

«А вы верите, что выборы были честными? Если да — брейте Грудинина. Если нет — брейте Дудя», — объявили создатели игры.

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