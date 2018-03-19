В Сирии за сутки в свои дома вернулись свыше 600 человек

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медпомощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Восемнадцатого марта Центр по примирению организовал доставку одежды и спальных комплектов жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор.

В целях оказания помощи мирным жителям, находящимся в лагерях временно перемещенных лиц «Адра» и «Хирджилла», Центром по примирению выдано три тысячи продуктовых наборов, развернуты полевые кухни и организовано горячее питание для 10,5 тысяч человек.

Жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-Эз-Зор была доставлена питьевая вода.

Российскими военными врачами за сутки оказана медпомощь 113 сирийцам, в том числе 46 детям.

За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 11 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 637 человек.