Меркель поздравила Путина с победой на президентских выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель отправила российскому лидеру Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с его переизбранием на пост президента страны.

«Уважаемый господин президент, сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации», – приводит текст телеграммы пресс-служба Кабмина ФРГ.

Также Меркель отметила важность диалога и укрепления двусторонних отношений между государствами.

Восемнадцатого марта прошли выборы президента России. Владимир Путин набрал 76,6% голосов, за действующего главу государства проголосовали 56,2 млн избирателей.

Ранее Путина с переизбранием на пост главы государства поздравили несколько мировых лидеров, среди которых французский президент Эммануэль Макрон.