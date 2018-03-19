Меркель поздравила Путина с победой на президентских выборах
Также канцлер Германии отметила важность диалога и укрепления отношений между Россией и ФРГ.
Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress
Канцлер Германии Ангела Меркель отправила российскому лидеру Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с его переизбранием на пост президента страны.
«Уважаемый господин президент, сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации», – приводит текст телеграммы пресс-служба Кабмина ФРГ.
Также Меркель отметила важность диалога и укрепления двусторонних отношений между государствами.
Восемнадцатого марта прошли выборы президента России. Владимир Путин набрал 76,6% голосов, за действующего главу государства проголосовали 56,2 млн избирателей.
Ранее Путина с переизбранием на пост главы государства поздравили несколько мировых лидеров, среди которых французский президент Эммануэль Макрон.