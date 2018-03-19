Мэй рассказала о наличии у России "мотивов отравить Скрипаля"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз заявила, что у России были свои причины на то, чтобы совершить покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«У России были возможность и, я полагаю, мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы наблюдаем. Это произошло в Великобритании, это могло произойти в другой стране», — цитирует Sky News британского премьер-министра.

Какими мотивами якобы руководствовалась Россия, Мэй не уточнила.

Также она поблагодарила своих западных союзников на оказанную поддержку. Ранее Евросоюз согласился с британской позицией о возможной причастности России к отравлению Скрипаля.

Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в ТЦ Maltings в Солсбери. Дело рассматривается как покушение на убийство.