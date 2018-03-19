Генсек НАТО призвал Россию раскрыть все данные по «Новичку»

НАТО призывает Российскую Федерацию раскрыть программу по созданию отравляющего вещества, воздействию которого был подвержен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Британии Борисом Джонсоном.

«НАТО призывает Россию полностью раскрыть перед ОЗХО все детали своей программы "Новичок"», – сказал Столтенберг.

Он также добавил, что Россия якобы будет продолжать пытаться разделить станы НАТО, но «они останутся едины и солидарны с Великобританией».

Напомним, четвертого марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был ранее осужден в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Они были найдены без сознания в Солсбери. Оба в настоящее время находятся в критическом состоянии в больнице.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения Великобритании в адрес Российской Федерации в причастности к отравлению Скрипаля носят откровенно клеветнический характер без понятной мотивации.