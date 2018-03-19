Лоза прокомментировал высказывание Макаревича о «злобных дебилах»

Композитор и певец Юрий Лоза прокомментировал слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что американцы веселее, спокойнее и добрее россиян.

«Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра», – заявил Лоза, сообщает ФАН.

Музыкант также добавил, что он сам общается с нормальными, хорошими людьми, и не замечает, что с россиянами «происходит что-то ужасное».

Также Лоза высказал недоумение по поводу высказывания Макаревича о том, что Останкинская башня с помощью двадцать пятого кадра превращает людей в дебилов. Он назвал эти слова Макаревича бредом и предположил, что у лидера «Машины времени» «живот болел, когда он это писал, или настроение кто-то испортил».

Как заявил Лоза, в любой нации есть доброжелательные люди, «а есть – не очень», как среди американцев, так среди русских, а телевидение может нести как позитивную, так и негативную информацию.

Напомним, ранее 19 марта Макаревич в социальной сети Facebook рассказал о своей поездке в Соединенные Штаты, где, сравнивая американцев с соотечественниками, он осознал, что с РФ «происходит что-то ужасное».