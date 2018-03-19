Макаревич заявил, что россиян превращают в «злобных дебилов»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич на своей странице в социальной сети Facebook рассказал о поездке в Соединенные Штаты. Музыкант заявил, что американцы веселее, спокойнее и добрее россиян.

«Это не они стали лучше – они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», – добавил Макаревич.

Он также ответил одному из комментаторов его поста, что иногда ему кажется, будто в Российской Федерации «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов». Он отметил, что для того, чтобы исправить ситуацию, для начала нужно спилить Останкинскую телебашню.

Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления в социальных сетях. Ранее музыкант раскритиковал памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, который находится в Москве, назвав скульптуру «уродливой» и «бездарной». Архитектор Салават Щербаков, комментируя претензии Макаревича, призвал исполнителя «не лезть» в профессию.