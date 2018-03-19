Посол России вызван в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля

Министерство иностранных дел Швеции во вторник, 20 марта, вызовет российского посла в Стокгольме после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что вещество, которое использовалось при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, было, вероятно, сделано в Швеции.

Официальный представитель МИД Швеции Пер Энеруд подтвердил эту информацию изданию The Local.

17 марта в эфире канала «Россия 24» Мария Захарова заявила, что распространителями нервно-паралитического вещества «Новичок» могли стать Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция.

«Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок»... Эти страны — Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос», — отметила она.​

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём назвала заявление Захаровой неприемлемым.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солбери. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения Великобритании в адрес России носят откровенно клеветнический характер без понятной мотивации.