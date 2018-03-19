Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах

Лидер Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы поздравить его с переизбранием на новый срок.

В разговоре Макрон назвал выбор жителей России демократическим и заявил, что с надеждой смотрит на будущее сотрудничество между Россией и Францией. Об этом заявила пресс-служба Елисейского дворца, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Президент Республики обратился к России и ее народу от имени Франции с пожеланиями успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны», – сказано в коммюнике пресс-службы французского лидера.

Также Макрон призвал Российскую Федерацию к конструктивному диалогу с Францией и со всей Европой по наболевшим и актуальным вопросам в мировой внешней политике.

Восемнадцатого марта по всей стране и за ее пределами прошли президентские выборы президента. Восемь кандидатов претендовало на высший пост, среди них действующий глава государства Владимир Путин. После подсчета почти всех бюллетеней, Путин за собой сохраняет пост президента, лидируя с 76,68% голосов избирателей.

С победой Путина уже поздравили его соперники по президентской гонке, а также лидеры разных мировых держав.