Конфуз в прямом эфире: сотрудница BBC рассмешила зрителей утренней передачи

Помощница режиссера британского телеканала BBC по имени Трейси случайно оказалась в кадре во время эфира BBC Breakfast. Чтобы не сорвать трансляцию, помощница режиссера спряталась за диваном, на котором располагались ведущие и гости программы. Фрагмент передачи был опубликован изданием Daily Mail.

Девушку выдал ботинок, который попал в объектив камеры. Будучи в прямом эфире, ведущие и гости начали смеяться и попросили девушку поприветствовать зрителей.

Сотрудники ВВС решили обратить этот конфуз в шутку и выложили фрагмент шоу в официальный аккаунт телепередачи в Twitter. В комментарии к кадру они призвали подписчиков официальной страницы передачи «найти ногу Трейси».

Один из ведущих телепередачи Дэн Уокер позже в своем микроблоге написал, что «Трейси придала новое значение должности помощника режиссера» (в оригинале должность звучит как floor manager, где floor можно перевести как «пол» – прим. ред.).

Подписчиками самоирония сотрудников была оценена.

«Ах, вот чем занимается помощник режиссера», – комментировал конфуз один из пользователей соцсети.