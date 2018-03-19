Три станции Московского метрополитена закроют на неделю
Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» не будут работать в период с 24 по 30 марта включительно.
Фото: mos.ru
В Москве практически на неделю закроют несколько станций Таганско-Краснопресненской линии.
Поезда будут ходить от станции метро «Планерная» до «Выхино» и в обратном направлении. Такие временные неудобства обусловлены строительством Кожуховской линии.
До станций «Выхино», «Кузьминки», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» пассажиры смогут добираться на специальных компенсационных автобусах. Всего будет запущено более 30 таких автобусов.
Начиная с 31 марта московское метро возобновит свою работу в привычном режиме.