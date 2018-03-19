Три станции Московского метрополитена закроют на неделю

В Москве практически на неделю закроют несколько станций Таганско-Краснопресненской линии.

Поезда будут ходить от станции метро «Планерная» до «Выхино» и в обратном направлении. Такие временные неудобства обусловлены строительством Кожуховской линии.

До станций «Выхино», «Кузьминки», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» пассажиры смогут добираться на специальных компенсационных автобусах. Всего будет запущено более 30 таких автобусов.

Начиная с 31 марта московское метро возобновит свою работу в привычном режиме.