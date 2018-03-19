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Ферма в конце дороги с коровами: почтальон нашел получателя посылки по нелепому описанию адреса

Александра Арсентьева
18:26 19.03.2018
Отправительницей посылки оказалась женщина, которая несколько раз гостила на ферме, она прислала Кей и Филиппу полотенце и фартук.
Ферма в конце дороги с коровами: почтальон нашел получателя посылки по нелепому описанию адреса
Фото: Cust Service Centre / Facebook

Почта Новой Зеландии доставила посылку, на которой вместо адреса было указано описание улицы и дома получателя. Отмечается, что его удалось найти с помощью «силы Facebook».

Почтовая служба города Каст спросила пользователей социальной сети Facebook, знают ли они Кей и Филиппа, которые живут на ферме, расположенной «напротив паба на длинной дороге с коровами». Именно так было указано в строке «Получатель».

Администратор почтового отделения Тэмми МакГрат рассказала изданию The Guardian, что обычно такие посылки возвращают отправителю, но в этот раз было сделано исключение, и она попросила помощи в Интернете.

Буквально через несколько часов в почтовое отделение обратился Филипп Форрестер, хозяин той самой фермы. Он заявил, что друзья показали ему пост почты в Facebook.

Отправительницей посылки оказалась женщина, которая несколько раз гостила на ферме, она прислала Кей и Филлипу полотенце и фартук.

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