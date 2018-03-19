Новое приложение для смартфонов позволяет совершать интерактивные экскурсии по 50 музеям

Мобильное приложение «Артефакт» позволяет узнать о произведениях искусства больше. Благодаря ему можно проследить путь полотна чуть ли не от эскизов до готового шедевра.

Достаточно навести смартфон, например, на «Последний день Помпеи», и приложение «Артефакт» расскажет, что автор легендарного произведения – Карл Брюллов, а брат художника был архитектором и участвовал в раскопках древнего города.

«Всегда очень интересно прийти, почитать и получить дополнительные факты, которые не всегда лежат на поверхности, которые не всегда можно найти с ходу даже в Интернете. А здесь сразу, наведя смартфон на картину, я могу получить дополнительную информацию», – рассказывает посетитель Государственного Русского музея Алла Бережная.

При помощи приложения можно увидеть эскизы картин, проследить, как автор скрупулезно работал над созданием композиции и образами героев. В нем также есть информация о художнике и направлении, в котором он работал.

Приложение дает возможность провести интерактивную экскурсию по музею-панораме «Бородинская битва», Петергофу, усадьбе Кусково и еще почти 50 музеям в разных городах.