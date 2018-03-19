У нас все есть: Путин отказался от гонки вооружений

В России запланировано снижение оборонных расходов в 2018–2019 годах, сообщил глава государства на встрече с соперниками по президентской гонке, завершившейся накануне.

«Снижение расходов не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные траты были сделаны для создания новейших систем вооружения в предыдущие годы», – пояснил Путин.

По его словам, все, что нужно, – это довести некоторые вещи до логического завершения и продолжить имеющиеся разработки.

«Все посчитано, нам денег, которые мы будем выделять на эти цели, достаточно. Никакой гонки вооружений мы не допустим. У нас все есть, мы надежно в этом смысле обеспечены. Будем ритмично, по плану реализовывать все наши замыслы», – подчеркнул он.

Напомним, 1 марта во время своего обращения к Федеральному собранию президент представил новые образцы вооружения. В частности, баллистическую ракету «Сармат», крылатую ракету с ядерной энергоустановкой и гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал».