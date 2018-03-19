Храбрый краб показал бразильцу несколько приемов боя на ножах
За несколько дней видеоролик набрал 447 тысяч перепостов. Пользователи соцсети отметили, что после такого неравного сражения краба стоило отпустить.
Видео: Daniel Souza / FaceBook
Житель Бразилии сразился с крабом на ножах, видео схватки он выложил на своей странице в социальной сети Facebook.
На кадрах ролика видно, как краб ползает по раковине и держит в одной клешне нож. Оператор направляет на животное лезвие ножа. В финале видео краб выбрасывает нож и поднимает клешни.
За несколько дней видеоролик набрал 447 тысяч перепостов. Пользователи соцсети отметили, что после такого неравного сражения краба стоило отпустить. Но дальнейшая судьба животного остается неизвестной.