Храбрый краб показал бразильцу несколько приемов боя на ножах

Житель Бразилии сразился с крабом на ножах, видео схватки он выложил на своей странице в социальной сети Facebook.

На кадрах ролика видно, как краб ползает по раковине и держит в одной клешне нож. Оператор направляет на животное лезвие ножа. В финале видео краб выбрасывает нож и поднимает клешни.

За несколько дней видеоролик набрал 447 тысяч перепостов. Пользователи соцсети отметили, что после такого неравного сражения краба стоило отпустить. Но дальнейшая судьба животного остается неизвестной.