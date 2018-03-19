Федор Конюхов поднимется на воздушном шаре в стратосферу

Федор Конюхов планирует подняться на высоту 25 тысяч метров на самом большом в мире воздушном шаре, тем самым установив мировой рекорд.

Полет будет совершен этой осенью в Кисловодске на аэростате «Россия».

Восемнадцатого марта в Севастополе во Владимирском соборе освятили уменьшенную копию аэростата. Малая копия представляет собой сооружение высотой с семиэтажный дом и объемом четыре тысячи кубических метров.

Чтобы побить предыдущий рекорд, Конюхову необходимо поняться на высоту 21 658 метров, однако перед собой путешественник поставил задачу-максимум – 25 тысяч метров.

После спуска полотно шара разрежут на части с флагами и иконами, и их раздадут участникам проекта.

С собой в полет Конюхов собирается взять икону святителя Луки. С ней же позднее он отправится в экспедицию «Крымская кругосветка», после чего икона перейдет российскому патриарху.