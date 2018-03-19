Включил заднюю: Грудинин назвал новое условие, при котором сбреет усы

Глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин пришел на пресс-конференцию КПРФ с усами. На вопрос о споре, который возник у него с блогером Юрием Дудем, он сказал, что сбреет их, однако его собеседник должен выполнить одно условие.

«Мы с Юрием Дудем обязательно встретимся. И как только он на камеру скажет, что считает эти выборы честными, я сразу при нем побреюсь», – заявил Грудинин.

Ранее Дудь напомнил Грудинину об их споре. Блогер в своем Instagram опубликовал снимок бритвенного станка в футляре с комплектом лезвий «Спутник», сделав намек на то, что «расплата близко».

Суть спора состояла в том, что если кандидат от КПРФ набирает меньше 15% голосов избирателей на выборах, то сбривает усы. А если больше, то Дудь лишается волос на голове. После обработки 99,7% протоколов у Грудинина 11,81% голосов.

По итогам голосования кандидат от КПРФ занял второе место. Владимир Путин набрал на президентских выборах, которые прошли 18 марта, 76,6% голосов. За него отдали свои голоса 56,2 миллиона избирателей.