Загадочная лестница была найдена в Антарктиде

На фото со спутников обнаружили таинственную конструкцию в Антарктиде – гигантскую лестницу, ведущую на вершину горы, сообщает британское издание TopBuzz.

Ученые не смогли объяснить историю происхождения этой структуры, находящейся на поверхности ледяного континента, а мнения пользователей Интернета разделились.

Некоторые убеждены, что наличие лестницы является доказательством существования утраченного города Атлантиды, другие же высказывают гипотезу о том, что это место является базой для кораблей НЛО, а сама лестница – вентиляционными отверстиями для огромной подземной колонии.

Антарктида считается одним из самых интересных заброшенных мест планеты. И лестница не первая странная находка, обнаруженная на ее территории. Подобные открытия регулярно разжигают споры вокруг существования Атлантиды и атлантов и подогревают интерес к континенту.