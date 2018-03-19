Путин призвал своих соперников по выборам объединить усилия

Владимир Путин на встрече с другими кандидатами, баллотировавшимися на пост президента РФ, призвал их к диалогу и объединению усилий на благо страны. Он также предложил учесть все позитивные моменты, возникшие в ходе нынешней избирательной кампании, в будущей практической работе исполнительной и законодательной ветвей власти.

«Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны. Это всегда непросто, но призываю вас к открытому, честному диалогу, нацеленному на долгосрочные национальные интересы», – сказал Путин.

Глава государства также обратил внимание присутствующих на ряд существующих в стране проблем, которые важно решить, в частности на дисбаланс между людьми с низким и высоким уровнем дохода.

«Не должно быть ситуаций в России, когда человек работает, но при этом получает абсолютно недостойный уровень заработной платы», – констатировал президент.

Владимир Путин в ходе голосования, состоявшегося 18 марта, набрал 76,6% голосов, за действующего главу государства проголосовали 56,2 миллиона избирателей.